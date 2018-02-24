Рейс Москва-Астрахань экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Москва–Астрахань, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пожилой пассажирки на борту. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

«Ночью в Волгограде вынужденную посадку совершил рейс Москва (аэропорт Шереметьево) — Астрахань из-за того, что на борту скоропостижно скончался пассажир», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что женщина 1927 года рождения страдала серьезным заболеванием, она летела в сопровождении родственников.

22 февраля вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Аврора» из-за неполадок в индикации уровня масла в одном из двигателей.