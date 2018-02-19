Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Токио

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда в Токио в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что самолет выполнял рейс в Наху в южной префектуре Окинава. Во время полета экипаж воздушного судна зафиксировал возможную неисправность правого двигателя и принял решение совершить экстренную посадку.

На данный момент о пострадавших не сообщается. В аэропорту работают соответствующие специалисты, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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