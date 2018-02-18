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Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирске

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Благовещенска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Больного увезли на скорой помощи в одну из больниц Новосибирска», — сообщил собеседник агентства.

Посадка прошла в штатном режиме, после чего самолет продолжил полет по намеченному маршруту.

Ранее аналогичный случай произошел в ХМАО, где самолет Москва—Сургут экстренно сел из-за плохого самочувствия у одного из пассажиров. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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