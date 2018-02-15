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Самолет Ан-24 компании «Якутия» экстренно сел в Благовещенске

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» рейсом из Благовещенска в Якутск вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок.

«Самолет выполнял рейс № 498 и вылетел в 9:21 (3:21 мск) из аэропорта Благовещенск. Спустя 37 минут полета экипаж воздушного судна сообщил о возврате в аэропорт вылета по технической причине», — приводит «Интерфакс» сообщение Минтранса Амурской области.

Этим рейсом в Якутск летел 31 пассажир и четыре члена экипажа. Самолет благополучно приземлился в Благовещенске.

До определения причин неисправности самолет останется в Приамурье, пассажиров рейса позже отправят в Якутск другим бортом.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148, на борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.

При расшифровке данных черного ящика Ан-148 эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выявили неверную передачу данных о скорости полета лайнера на индикаторах пилотов. Специалисты полагают, что это могло произойти из-за обледенения приемников полного давления.

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