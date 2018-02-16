Самолет из Москвы совершил экстренную посадку в ХМАО

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполняющий рейс из Москвы в Сургут, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за недомогания у одного из пассажиров. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска.

«Пассажиру была оказана необходимая помощь. Женщину доставили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, а самолет отправился в Сургут», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Хабаровск, совершил экстренную посадку в Благовещенске. Причиной стали неполадки с шасси, из-за чего пилоты были вынуждены заходить на второй круг.