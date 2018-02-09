Пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета

Пассажир скончался на борту самолета по пути из Москвы в Барнаул после приступа психоза.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, пассажир начал вести себя странно сразу после взлета.

«Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов», — рассказал он.

По его словам, экипаж воспринял мужчину как авиадебошира и доложил об этом диспетчерам.

«Примерно через полтора часа после взлета самочувствие мужчины резко ухудшилось <…>, он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга», — сообщил источник.

В середине января портал iz.ru писал, что возвращавшийся из Доминиканской Республики российский турист скончался на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Канаде для оказания медицинской помощи.