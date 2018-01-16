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Российский турист умер на борту экстренно севшего в Канаде самолета

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Фото: Global Look Press/Artyom Anikeev
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Возвращавшийся из Доминиканской Республики российский турист скончался на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Канаде для оказания медицинской помощи.

Как сообщает «Интерфакс», пассажир умер в результате сердечного приступа. «Командир дальнемагистрального «Боинга» авиакомпании «Северный ветер» сообщил диспетчерам о том, что после вылета из аэропорта Пунтакана (Доминиканская Республика) один из пассажиров жалуется на боли в груди. Его состояние резко ухудшалось, а помочь имевшимися на борту медикаментами не удавалось, и пилот запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту с возможностью вызова реаниматологов», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, экипаж приземлился в аэропорту канадского Бунвора, однако поднявшиеся на борт парамедики констатировали смерть туриста.

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