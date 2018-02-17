Пассажиры авиарейса Air Canada получили травмы из-за турбулентности

Пассажиры самолета Boeing 767‐300 авиакомпании Air Canada, который выполнял рейс из Торонто в Коста-Рику, получили повреждения из-за сильной турбулентности.

Сообщается, что инцидент произошел после вылета воздушного судна из аэропорта Пирсон в Торонто. В результате самолет был вынужден вернуться, сообщает телеканал «360».

Машины скорой медицинской помощи прибыли прямо на взлетно-посадочную полосу. Всего незначительные травмы получили три человека. Одному из них помощь оказали на месте, еще двоих доставили в медучреждение. Самолет в происшествии не пострадал и полет продолжил.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выполняющий рейс из Москвы в Сургут пассажирский самолет авиакомпании «ЮТейр» совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.