Борт Air Canada вернулся в аэропорт из-за пламени из выхлопной трубы

Самолет авиакомпании Air Canada Express был вынужден вернуться в аэропорт города Саскатун из-за пламени из выхлопной трубы, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Воздушное судно выполняло рейс внутри страны из Саскатуна в Калгари. После того как самолет взлетел, члены экипажа заметили рядом с левой выхлопной трубой язычки пламени.

В результате самолет вернулся в пункт вылета, все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Позднее они вылетели в аэропорт Калгари другим рейсом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет Boeing 767‐300 авиакомпании Air Canada, выполняющий рейс из Торонто в Коста-Рику был вынужден вернуться в аэропорт Пирсон из-за того, что несколько пассажиров получили травмы во время сильной турбулентности.