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Самолет Thai Airways экстренно сел в Бангкоке из-за проблем с двигателем

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Фото: Global Look Prees/Lex Rayton
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Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку в Бангкоке из-за неисправности одного из четырех двигателей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Лайнер выполнял рейс Бангкок–Токио. Через час после взлета пилот сообщил о неисправной работе двигателя, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в Бангкок.

Посадка в аэропорту Суваннапхум прошла успешно. Никто из 320 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Ранее 20 февраля вынужденную посадку совершил лайнер казахстанского лоукостера Bek Air. Причиной инцидента стали проблемы с системой наддува.

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