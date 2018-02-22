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Летевший в Сеул самолет совершил экстренную посадку во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет авиакомпании «Аврора», вылетевший из Владивостока в южнокорейский Сеул, был срочно возвращен обратно в аэропорт. Об этом сообщает агентство PrimaMedia.

Борт вернулся в аэропорт спустя час после вылета. Причиной стали неполадки в индикации уровня масла в одном из двигателей.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. В самолете находились 119 пассажиров и шесть членов экипажа.

«По предварительной информации, через 40 минут полета экипаж зафиксировал отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета Владивосток», — прокомментировали инцидент в авиакомпании.

Отмечается, что для отправки пассажиров в Сеул готовится резервное воздушное судно.

21 февраля портал iz.ru сообщил, что самолет, вылетевший из хабаровского аэропорта был вынужден вернуться обратно из-за технической неполадки.

Судно следовало в китайский город Гуанчжоу.

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