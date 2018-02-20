Самолет авиакомпании Bek Air совершил экстренную посадку из-за поломки

Самолет казахстанского лоукостера Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата – Атырау, совершил вынужденную посадку в Таразе из-за проблем с системой наддува. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сырым Омаржанов.

На борту воздушного судна находились 106 пассажиров, в том числе пятеро детей.

«После набора высоты произошел сбой в системе наддува пассажирского салона. Командир воздушного судна принял решение снизиться до безопасной высоты. В принципе, мог лететь на этой высоте до Атырау, но, так как топлива могло не хватить, он сел в аэропорту города Тараз», –– цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что самолет заменили и пассажиры вылетели в Атырау резервным бортом.

«То воздушное судно, в котором это произошло, будет перегоняться в Алматы для дальнейшего технического обслуживания и выявления дефектов», — добавил гендиректор Bek Air.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что самолет японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда в Токио.