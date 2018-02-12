Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области и загорелся. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

ЧП произошло в понедельник, 12 февраля. Вертолет, перевозивший пациента и медиков, пропал с радаров. На его поиски были направлены два вертолета, один из которых и обнаружил пропавший борт. Ми-8 совершил жесткую посадку в 100 км от города Стрежевой. По словам членов экипажа вертолета, отправленного на поиски пропавшего воздушного судна, они заметили с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг, сообщает BFM.RU.

По данным ТАСС, все они пострадали при аварийной посадке. На борту санитарного рейса находились три члена экипажа, врач, полицейский и женщина, нуждающаяся в госпитализации. На место ЧП выехали спасатели.