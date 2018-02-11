Три человека погибли при крушении вертолета у Гранд-Каньона

Минимум три человека погибли при крушении вертолета возле Гранд-Каньона в США. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Валапай.

Отмечается, что еще четыре пассажира пострадали. Также без вести пропали еще два человека.

Предположительно, вертолет перевозил туристов. Инцидент произошел вечером 10 февраля.

На месте крушения работают спасатели. Полиция выясняет причины происшествия.

11 февраля портал iz.ru сообщил о крушении вертолета Федеральной полиции Мексики. Инцидент произошел в штате Халиско. Экипаж вертолета остался жив.