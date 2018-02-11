Полицейский вертолет разбился в Мексике

Вертолет Федеральной полиции Мексики потерпел крушение 10 февраля на западе страны. Об этом сообщил глава ведомства Манелич Кастилья в Twitter.

Инцидент произошел в штате Халиско. Экипаж вертолета остался жив. Пилот и пассажиры получили не серьезные травмы, они госпитализированы.

Отмечается, что воздушное судно упало с небольшой высоты.

«Экипаж получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, — написал Кастилья. Управление воздушных операций сообщает, что причиной случившегося стала ошибка пилотирования», –– говорится в сообщении Кастильи.

— Manelich Castilla (@ManelichCC) 10 февраля 2018 г.

Первоначально предполагалось, что вертолет упал после столкновения с проводами.

11 февраля портал iz.ru сообщал, что военный вертолет Турции упал в Сирии из-за технической неисправности. Погибли пилот и оператор вооружений.