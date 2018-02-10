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Тревога объявлена в Мексике из-за похищения радиоактивных веществ

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Фото: REUTERS/Fernando Carranza
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В семи штатах Мексики объявлена тревога после того, как неизвестные похитили контейнер с радиоактивными веществами. Об этом сообщила национальная служба гражданской обороны страны.

По данным «РИА Новости», контейнер был украден 8 февраля из перевозившего опасные вещества автомобиля в штате Гуанахуато.

Обнаружись похитителей пока не удалось. Местоположение контейнера по-прежнему не известно.

Поиски ведутся как в Гуанахуато, так и в штатах Халиско, Сакатекас, Агуаскальентес, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.

Власти распространили предупреждение об опасности открывать контейнер. Отмечается, что в нем содержатся особо опасные для человека вещества и последствия от контакта с ними могут быть плачевными.

9 февраля портал iz.ru сообщил о задержании особо опасного преступника в Мексике. В полиции оказался предполагаемый лидер наркокартеля «Лос-Сетас» Хосе Марию Гисар Валенсия, известный по прозвищу Z-43.

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