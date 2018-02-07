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Один человек погиб при падении военного вертолета в Тунисе

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Один человек погиб при крушении военного вертолета на севере Туниса, еще двое получили ранение. Об этом пишет информагентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на представителя минобороны страны Белхасана Аль-Уэслати.

Инцидент произошел в среду, 7 февраля. Вертолет упал почти сразу после взлета с военной базы в районе города Бу-Фиша на севере Туниса. Погибший скончался в больнице от полученных ранений. Двое других военных находятся в критическом состоянии.

Причины произошедшего устанавливаются.

6 февраля у берегов Тайваня потерпел крушение американский вертолет UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»). Судьба шести человек, которые находились на борту воздушного судна, остается неизвестной.

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