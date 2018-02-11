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Разбившийся в Мексике вертолет был российского производства

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Разбившийся вертолет федеральной полиции Мексики оказался российским многоцелевым Ми-17. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету «Универсаль».

Напомним, инцидент произошел в штате Халиско. Воздушное судно упало с небольшой высоты, экипаж выжил. Пилот и все пять пассажиров госпитализированы. Причиной крушения стала ошибка пилотирования.

Подлежит ли воздушное судно ремонту, на данный момент неизвестно.

Сообщается, что парк российских вертолетов в Мексике состоит из нескольких десятков Ми-8 и Ми-17, а также двух вертолетов Ми-26. 

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