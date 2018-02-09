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Задержан лидер одного из влиятельных картелей Мексики

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Фото: REUTERS/Fernando Carranza
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Сотрудники правоохранительных органов в Мексике задержали предполагаемого лидера наркокартеля «Лос-Сетас» Хосе Марию Гисар Валенсию, известного по прозвищу Z-43. Об этом пишет портал El Universal.

О поимке одного из наиболее опасных преступников также сообщил министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете.

«Выражаю большую признательность сотрудникам министерства Военно-морского флота совместно с гражданской разведкой за помощь в расследовании и задержании лица, фигурирующего в списке 122 наиболее важных целей для федерального правительства», — написал глава ведомства в Twitter.

Как передает «РИА Новости», картель «Лос-Сетас» входит в число основных лидеров криминального мира в Мексике. За поимку главаря формирования власти США предлагали вознаграждение в $5 млн.

Ранее портал iz.ru писал, что 4 февраля бандиты в Мексике застрелили троюродного брата президента страны.

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