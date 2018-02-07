Родственник президента Мексики застрелен бандитами

Троюродный брат президента Мексики был убит в штате Мехико. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Proceso.

Инцидент произошел в родном для мексиканского лидера городе Атлакомулько ночью 4 февраля. Утверждается, что родственник Энрике Пенья Ньето - Масимино Монтьель Пенья - был застрелен при оказании сопротивление бандитам, пытавшимся угнать его автомобиль. Тело погибшего было обнаружено рядом с машиной.

По данному факту ведется расследование. Глава государства комментария не давал.