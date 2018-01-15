Президент Мексики и министры заявили о проблемах со зрением после церемонии

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, глава его администрации, а также несколько министров обратились к врачам из-за проблем со зрением после церемонии открытия Национального центра авиационных технологий в штате Керетаро. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

На открытии авиационного центра в Колоне также состоялась церемония вручения премий в области науки. В частности, с жалобами обратились министр обороны Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда, глава финансового ведомства Хосе Антонио Гонсалес Анайя, министр сельского хозяйства Хосе Кальсада Ровироса и глава министерства окружающей среды Рафаэль Паккиано Аламан.

«Присутствовавшие на церемонии получили сильное раздражение глаз, что потребовало медицинского вмешательства», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы.

Представители главы государства не уточнили, что вызвало проблемы со зрением у официальных лиц. Над выяснением причин произошедшего работает минздрав Мексики.