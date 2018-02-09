Неизвестные расстреляли шесть человек в ресторане в Мексике

Вооруженные люди напали на ресторан в мексиканском городе Тлакепаке (штат Халиско). В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил местный телеканал Televisa.

Как рассказали очевидцы, в нападении участвовали не менее 12 человек.

Полиция начала их розыск. Задержать преступников по горячим следам не удалось.

При этом отмечается, что жертвы и пострадавшие также были вооружены.

Причины возможного конфликта пока не называются.

В 2017 году в Мексике зарегистрирован самый высокий уровень насилия за последние десятилетия.

С января по ноябрь в стране было совершено более 23,1 тыс. умышленных убийств.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что у похоронного бюро в Мексике нашли пять обезглавленных тел.Отмечается, что вооруженные люди на грузовике подкинули два тела рядом с бюро, а затем привезли еще три.