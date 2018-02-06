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Мексиканского наркобарона в США будет судить анонимный суд присяжных

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Фото: Global Look Press/Antonio Nava
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Суд в Нью-Йорке принял решение обеспечить анонимность присяжных, которые будут рассматривать дело мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышка). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на New York Daily.

Данное решение означает, что сторона защиты и сторона обвинения не будут знать что-либо о присяжных. Во время процесса они будут находиться отдельно.

В январе прошлого года главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.

Суд над Лоэрой начнется в сентябре 2018 года.

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