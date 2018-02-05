Испанского наркобарона задержали при операции против отмывания денег

Испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

Торговец наркотиками, более известный как Сито Миньанко, был схвачен в муниципалитете Альхесирас в рамках операции по борьбе против отмывания денег. Также были задержаны еще несколько человек.

Миньанко длительное время находился в тюрьме после изъятия крупной партии кокаина. Несмотря на это, полиция обнаружила, что с помощью третьих лиц он отмывал большие денежные суммы.

В декабре прошлого года глава крупнейшей преступной организации Мексики «Картель залива» Марио Рамирес Тревиньо был экстрадирован в США. Он должен предстать перед судом по обвинению в распространении наркотиков на территории США.