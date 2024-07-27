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Мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мирный житель погиб после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бочковка в Белгородской области. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Еще один дрон ВСУ был сбит около 07:50 мск.

Накануне в результате обстрела украинских боевиков в Бочковке также пострадала женщина. Ее госпитализировали в одну из больниц Белгорода с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой. Также в этом селе получили повреждения здание сельскохозяйственного предприятия и линия электропередачи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.

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