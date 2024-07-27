Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ села Бочковка Белгородского района

Женщина пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Бочковка Белгородского района, сообщил вечером 26 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Бочковке выявлены повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: в одном из зданий пробита кровля, также повреждена линия электропередачи. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток для уточнения информации.

Ранее в этот день Минобороны сообщало о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Вечером пятницы, 26 июля, оборонное ведомство доложило об уничтожении и перехвате 21 беспилотника самолетного типа ВСУ над Брянской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.