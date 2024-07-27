Средства ПВО уничтожили и перехватили 21 дрон ВСУ над Брянской областью

Вечером пятницы, 26 июля, над территорией Брянской области был уничтожен и перехвачен 21 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«26 июля в интервале времени с 21:00 до 23:40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении 12 беспилотников над несколькими районами области. По его словам, в результате попытки атаки никто не пострадал.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью около 12:00 мск.

В ночь на 26 июля силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.