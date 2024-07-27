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Минобороны сообщило о 14 уничтоженных дронах ВСУ над регионами РФ за ночь

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 июля перехватили и уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями», — сказано в Telegram-канале ведомства.

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В этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионом.

Утром 27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об упавшем рядом с жилым домом в селе Ратчино украинском дроне. Было повреждено остекление, пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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