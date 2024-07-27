Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью

В небе над Курской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 27 июля, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА, а также трогать их нельзя.

Вечером пятницы, 26 июля, Минобороны РФ доложило об уничтожении и перехвате 21 беспилотника самолетного типа ВСУ над Брянской областью.

В ночь на 26 июля силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.