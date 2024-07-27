Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Липецкой области
Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино Липецкой области. Об этом 27 июля сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Он также добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
В этот же день в небе над Курской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Вечером в пятницу, 26 июля, Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 21 беспилотника самолетного типа ВСУ над Брянской областью.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.