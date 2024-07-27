ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. Об этом 27 июля сообщает Минобороны РФ.

«Около 07:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что беспилотник был уничтожен в городе Энгельсе.

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — сообщил он также в своем Telegram-канале.

Ранее 27 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с вечера 26 июля в небе над регионом были перехвачены и уничтожены 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также поблагодарил подразделения Минобороны России за их работу по защите региона и всей страны.

Утром в этот же день средства ПВО уничтожили над Рязанской областью семь украинских дронов. В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты около 06:45.

Кроме того, в ночь на 27 июля средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России. Семь беспилотников были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.