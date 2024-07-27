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Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Рязанской областью семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Минобороны России.

«Около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских БПЛА уничтожены над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

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Незадолго до этого Минобороны сообщило о 14 уничтоженных дронах ВСУ над регионами РФ за ночь. Семь БПЛА сбили над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.

Утром 27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об упавшем рядом с жилым домом в селе Ратчино украинском дроне. Было повреждено остекление, пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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