Суд над наркобароном по прозвищу Коротышка перенесли на сентябрь

Суд над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка перенесли на сентябрь 2018 года. Он является главой картеля «Синалоа», передает «РИА Новости».

Портал Informador сообщает, что судья Брайан Коган принял такое решение, рассмотрев ходатайство защиты Гусмана.

В конце декабря 2017 года адвокаты главы наркокартеля попросили перенести начало суда, так как не успевают подготовиться. Кроме того, они пожаловались на нехватку средств для подготовки к процессу, так как у Гусмана нет возможности распоряжаться своими средствами из-за условий содержания.

В ноябре прошлого года защита наркобарона заявила о резком ухудшении его здоровья. По словам адвокатов, Гусман страдает звуковыми галлюцинациями и депрессией, а также у него наблюдается потеря памяти — глава картеля не запоминает людей, места и события.

Процесс должен был начаться в апреле 2018 года.

В январе прошлого года главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.