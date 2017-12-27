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Защита наркобарона Гусмана просит отложить начало судебного процесса в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Antonio Nava
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Адвокаты главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана предложили перенести начало суда над ним, поскольку они не успевают подготовиться.

Информацию об этом распространили телеканал Эн-би-си.

Кроме того, из-за условий содержания Гусман не может распоряжаться своими средствами и видится с семьей и потому у адвокатов возникли денежные затруднения.

«Сторона защиты в настоящее время не имеет достаточно средств для необходимой подготовки к судебному процессу», – цитирует сообщение адвокатов ТАСС.

Процесс должен был начаться в апреле 2018 года.

В январе этого года главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.

8 августа главарь одной из ячеек наркокартеля «Синалоа» 29-летний Дамасо Лопес Серран сдался американским властям в штате Калифорния.

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