Главарь одной из ячеек наркокартеля «Синалоа» сдался американским властям в штате Калифорния.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте минюста США.

Отмечается, что 29-летний Дамасо Лопес Серрано является самым влиятельным из когда-либо сдававшихся властям США главарей мексиканских картелей.

В августе 2016 года американская прокуратура заочно предъявила ему и нескольким его сообщникам обвинения в торговле наркотиками. В заявлении приводятся слова министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

«Мы продолжим искать главарей картелей, чтобы полностью уничтожить эти организации», — отметил он.

В январе этого главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.