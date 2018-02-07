Прямой эфир

Пять обезглавленных тел нашли у похоронного бюро в Мексике

0
Фото: REUTERS/Jorge Lopez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять обезглавленных тел нашли у похоронной конторы в районе Гуаночи в штате Чиуауа на севере Мексики, пишет газета El Universal, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошел рано утром. Вооруженные люди на грузовике подкинули два тела рядом с бюро, а затем привезли еще три.

Личности четырех убитых удалось установить, двое из них были братьями. Подозреваемых в расправе задержать не удалось. Сведений о том, что могло послужить ее мотивом, также нет.

В этом году в штате Чиуауа наблюдается всплеск насилия в связи с незаконным оборотом наркотиков. По данным властей, с января по начало февраля в регионе были убиты 188 человек.

4 февраля убили троюродного брата президента Мексики. Масимино Монтьель Пенья был застрелен при оказании сопротивления бандитам, пытавшимся угнать его автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При Трампе вдвое снизилось число нарушений границы с Мексикой
Сенаторы США заявили о «вмешательстве» РФ в выборы президента Мексики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017