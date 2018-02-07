Пять обезглавленных тел нашли у похоронного бюро в Мексике

Пять обезглавленных тел нашли у похоронной конторы в районе Гуаночи в штате Чиуауа на севере Мексики, пишет газета El Universal, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошел рано утром. Вооруженные люди на грузовике подкинули два тела рядом с бюро, а затем привезли еще три.

Личности четырех убитых удалось установить, двое из них были братьями. Подозреваемых в расправе задержать не удалось. Сведений о том, что могло послужить ее мотивом, также нет.

В этом году в штате Чиуауа наблюдается всплеск насилия в связи с незаконным оборотом наркотиков. По данным властей, с января по начало февраля в регионе были убиты 188 человек.

4 февраля убили троюродного брата президента Мексики. Масимино Монтьель Пенья был застрелен при оказании сопротивления бандитам, пытавшимся угнать его автомобиль.