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Два американских самолета совершили разведполеты у границ России

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Фото: flickr.com
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Два американских военных самолета совершили 4 марта разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей России, а также около граничащих с Донбассом российских регионов. 

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Согласно этим данным, самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 в воскресенье вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и пролетел в воздушном пространстве Эстонии вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Позже это же воздушное судно совершило в воздушном пространстве Польши разведполет вдоль южной границы Калининградской области.

Также в воскресенье  стартовавший с базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия американский беспилотник RQ-4B с бортовым номером 10-2043 совершил многочасовой разведполет вдоль линии разграничения в Донбассе. 

При этом он несколько раз приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Как писал портал iz.ru, 2 марта Минобороны России сообщило, что за день разведку у границ России провели 22 иностранных летательных аппарата

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