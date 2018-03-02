Минобороны сообщило о 22 аппаратах-разведчиках у воздушных границ РФ
Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у воздушных границ России вели разведку 22 летательных аппарата.
Согласно данным ведомства, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.
При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о тратах на разработку новейших систем вооружения.