Минобороны сообщило о 22 аппаратах-разведчиках у воздушных границ РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у воздушных границ России вели разведку 22 летательных аппарата.

Согласно данным ведомства, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.

При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о тратах на разработку новейших систем вооружения.