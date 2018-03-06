Разведка Норвегии обвинила ВКС РФ в отработке ударов по королевству

С утверждением, что ВСК России в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по Норвегии, выступил глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Independent Barents Observer. Во время прочтения лекции в Военном обществе Осло Лунде заявил, что тактический полет в направлении сооружений ВРС в Вардё отработали российские бомбардировщики. По словам главы разведки, в операции участвовали девять российских самолетов.

Норвежские военные считают, что минувшем году подобные случаи наблюдались по меньшей мере два раза. Отметим, на норвежском заполярном острове Вардё работает американский радар «Глобус-2».

В январе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в том, что она «планирует нанести удар» по критической инфраструктуре королевства, который чреват «тысячами и тысячами жертв». В Москве, комментируя слова Уильямсона, заявили, что они являются лишь попыткой оправдать новую военную стратегию Лондона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи также отметила, что подобные высказывания абсурдны и напоминают съемки очередного фильма о Джеймсе Бонде.