Прямой эфир

Разведка Норвегии обвинила ВКС РФ в отработке ударов по королевству

0
Фото: Wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С утверждением, что ВСК России в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по Норвегии, выступил глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде.

Русские идут
Глава британского Генштаба объявил о скором нападении России на Европу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Independent Barents Observer. Во время прочтения лекции в Военном обществе Осло Лунде заявил, что тактический полет в направлении сооружений ВРС в Вардё отработали российские бомбардировщики. По словам главы разведки, в операции участвовали девять российских самолетов.

Норвежские военные считают, что минувшем году подобные случаи наблюдались по меньшей мере два раза. Отметим, на норвежском заполярном острове Вардё работает американский радар «Глобус-2».

В январе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в том, что она «планирует нанести удар» по критической инфраструктуре королевства, который чреват «тысячами и тысячами жертв». В Москве, комментируя слова Уильямсона, заявили, что они являются лишь попыткой оправдать новую военную стратегию Лондона.  

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи также отметила, что подобные высказывания абсурдны и напоминают съемки очередного фильма о Джеймсе Бонде. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны сообщило о 22 аппаратах-разведчиках у воздушных границ РФ
Российские военные сообщили о разведполете Су-24МР над Японским морем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017