Прямой эфир

Российские военные сообщили о разведполете Су-24МР над Японским морем

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский самолет-разведчик Су-24МР выполнил плановый разведывательный полет над акваторией Японского моря, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Цель полета не уточняется. Японское море окружают территории России, Японии и Корейский полуостров. Эта акватория — традиционное место проведения совместных морских маневров Сеула и Вашингтона.

Напомним, маневры Foal Eagle с участием всех родов войск и командно-штабные учения Key Resolve проводятся Сеулом и Вашингтоном ежегодно в феврале-марте. В этом году их планируется провести после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Как писал iz.ru, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Японском море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японские истребители сопроводили два бомбардировщика РФ над Тихим океаном
Китай организовал «прослушку» американских подлодок в Тихом океане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017