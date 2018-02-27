Российские военные сообщили о разведполете Су-24МР над Японским морем

Российский самолет-разведчик Су-24МР выполнил плановый разведывательный полет над акваторией Японского моря, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Цель полета не уточняется. Японское море окружают территории России, Японии и Корейский полуостров. Эта акватория — традиционное место проведения совместных морских маневров Сеула и Вашингтона.

Напомним, маневры Foal Eagle с участием всех родов войск и командно-штабные учения Key Resolve проводятся Сеулом и Вашингтоном ежегодно в феврале-марте. В этом году их планируется провести после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Как писал iz.ru, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Японском море.