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Захарова сравнила заявления Уильямсона со съемками фильма о Джеймсе Бонде

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия якобы готова напасть на объекты британской инфраструктуры, абсурдны и напоминают съемки очередного фильма о Джеймсе Бонде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не могли не обратить внимание на заявление министра обороны этой страны о якобы готовности России атаковать объекты британской инфраструктуры и убить тысячи мирных жителей. Такое впечатление, что в этот момент, когда министр обороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда», — приводит «РИА Новости» заявление Захаровой

Представитель МИД РФ заявила также, что слова Уильямсона вызвали недоумение и в самой Великобритании, спецслужбы которой упрекнули министра в дилетантизме и посоветовали ему не заниматься спекуляциями. Захарова отметила, что подобные выпады лишь осложняют двусторонние отношения.

Напомним, 26 января Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, чтобы создать хаос в стране. В Минобороны России после этих слов предположили, что британский министр «совершенно потерял границы разумного» и фобии Уильямсона достойны постановки в британском комедийном скетч-сериале «Летающий цирк Монти Пайтона».

 

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