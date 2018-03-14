Аэропорты освоят технику борьбы с дронами

Росавиация подготовила меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников. Дроны-нарушители планируется принудительно приземлять. Для этого вокруг аэропортов разместят специальное оборудование. По мнению экспертов, проблема действительно актуальна: нельзя исключить использования беспилотников против гражданской авиации. Главный вопрос здесь — правильный выбор технологических решений.

Не только в России, но и во всем мире существует задача защиты особо охраняемых объектов от несанкционированных полетов беспилотников массой до 100 кг. Наибольшую опасность представляет их возможное применение в террористических целях. Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) уже продемонстрировали в Сирии, что при атаках на аэродром даже примитивные дроны могут нести достаточно серьезную бомбовую нагрузку.

Как рассказал «Известиям» глава Росавиации Александр Нерадько, агентство разработало меры для принудительного приземления беспилотных летальных аппаратов (БЛА), проникших в контролируемые зоны аэродромов.

— Этими функциями, возможно, будут наделены специальные службы аэропортов. Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта. БЛА могут принудительно посадить либо вернуть в точку вылета, — пояснил Александр Нерадько.

Сейчас на аэродромах РФ нет специальных подразделений для защиты от несанкционированных полетов дронов. Как сообщили «Известиям» в нескольких крупных российских аэропортах, такие задачи сейчас относятся к компетенции органов управления воздушным движением и Росавиации.

В аэропорту Домодедово согласны закупить решение по защите от БЛА, которое было бы сертифицировано и разрешено для использования на аэродроме.

— Московский аэропорт Домодедово готов участвовать в разработке законопроекта по защите территории аэродрома от беспилотников. Со своей стороны компания уже направила письма в соответствующие органы, — заявил «Известиям» представитель Домодедово.

По словам эксперта рабочей группы по безопасности экспертного совета комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Юрия Захарченко, создание специализированных подразделений для борьбы с беспилотниками можно только приветствовать. Но проблему необходимо решать комплексно.

— У российской науки и промышленности сейчас есть уникальная возможность создать эффективный высокотехнологический комплекс борьбы с БЛА, — отметил Юрий Захарченко. — Ему необходима возможность быстрого развертывания для защиты любых объектов. Создаваемый комплекс должен обладать конкурентной ценой, быть простым в управлении.

Как считает эксперт, законодательные ограничения на продажу и эксплуатацию БЛА не помешают террористам и хулиганам, но ударят по рынку применения беспилотников в гражданских целях.

По мнению гендиректора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС) Глеба Бабинцева, потенциальную опасность для гражданских пассажирских самолетов представляют даже легкие дроны, с каждым годом набирающие всю большую популярность у россиян. На такие «игрушки» даже не обязательно вешать бомбы.

— Любительский квадрокоптер при попадании в двигатель воздушного судна во время набора высоты или снижения может привести к критической поломке с фатальными последствиями, — рассказал «Известиям» Глеб Бабинцев. — Кроме того, нельзя исключить использования дронов в террористических целях против гражданских аэропортов. При атаке злоумышленник, скорее всего, использует дрон самолетного типа. Он способен сохранять траекторию полета на высокой скорости даже в случае, если системы радиоэлектронной борьбы отключат его двигатели и бортовую электронику.

Как пояснил «Известиям» эксперт в сфере беспилотников Денис Федутинов, производители гражданских дронов включают в их штатное программное обеспечение блокировку полетов в запретных зонах. Это касается территорий аэродромов и других особо охраняемых объектов. Однако такие ограничения можно преодолеть.

При борьбе с дронами широкого используется перехват или глушение управляющих ими радиоимпульсов. Также применяется так называемый spoofing — подмена спутникового сигнала GPS более мощным ложным для изменения тректории полета БЛА.

— Но вблизи аэродромов эти технологии можно применять лишь с ограничениями, — отметил Денис Федутинов. — Нет гарантии, что в зоне воздействия спуфинговых ловушек или других систем борьбы не окажутся пассажирские лайнеры.

В компании «Элвис-НеоТек» (специализируется на системах безопасности аэродромов) рассказали, что стопроцентную гарантию безопасности дает только физическое устранение дрона. Для этого, беспилотные воздушные перехватчики могут набросить сеть на аппарат-нарушитель. Существуют также специальные липкие конфетти, облепляющие беспилотник и лишающие его возможности продолжать полет.

— Для повышения защиты воздушных гаваней можно создать комплексы раннего обнаружения БЛА с использованием радиолокационных станций, тепловизоров и оптики высокого разрешения, — отметил представитель «Элвис-НеоТек».

Существующее законодательство позволяет перехватывать управление дронами и производить их принудительную посадку при нарушении границ запретных зон. Как рассказал «Известиям» руководитель юридической компании «Центр правосудия» Вахтанг Шарабов, границы таких зон утверждаются нормативными актами субъектов федерации.

Как ранее сообщали «Известия», экспертная группа Военно-промышленной комиссии РФ занимается анализом существующих отечественных разработок и технологий противодействия беспилотным авиасистемам. Планируется выработать общие подходы и методы борьбы в этой сфере.