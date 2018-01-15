Полиция и Росгвардия проследят за дронами

Сотрудники полиции и Росгвардии могут получить полномочия рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) Минтранс России намерен внести в нынешнем году. По мнению экспертов, Росавиация и Ространснадзор, сегодня наделенные полномочиями рассматривать дела о полетах беспилотников, не в состоянии проследить за каждым дроном. Недавняя беспилотная атака на авиабазу Хмеймим показала, что дроны превратились в средства террористических атак. 11 декабря представители Минобороны сообщили, что с 2016 года сирийские боевики активно использовали коммерческие квадрокоптеры для диверсий. Также в российском военном ведомстве предупредили, что боевики получили доступ к технологиям, которые позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в любой стране мира.

Согласно российскому законодательству, любой беспилотник, даже небольшой игрушечный или спортивный квадрокоптер, рассматривается как воздушное судно. Для согласования с авиационными органами полета дрона необходимо выполнить много формальностей — предоставить полетный план, получить разрешение и др. Кроме того, беспилотники не должны залетать в запретные зоны, к которым, в частности, относятся особо охраняемые объекты. Нарушение правил использования воздушного пространства дронами влечет административную ответственность.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе России, ведомство планирует включить в план нормотворческой деятельности на 2018 год разработку законопроекта о внесении изменений в КоАП. Должностных лиц органов внутренних дел и войск Нацгвардии планируется наделить полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в части нарушения правил использования воздушного пространства дронами.

В МВД не смогли оперативно прокомментировать «Известиям» предложения Минтранса. Также пока не смогли предоставить комментарий и в ФСВНГ.

По словам гендиректора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеба Бабинцева, у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников, чтобы обеспечить контроль за каждым любительским квадрокоптером. Возможно, поэтому и появилась инициатива Минтранса о наделении такими полномочиями сотрудников полиции и Росгвардии. Но у них пока нет необходимых компетенций и знаний — чтобы выявить нарушение правил использования воздушного пространства.

Минтранс России ранее также предлагал внести поправки в статьи 11.4 и 11.5 КоАП в части ужесточения ответственности граждан за нарушение правил эксплуатации беспилотников. Сейчас максимальный штраф для граждан за нарушения правил использования воздушного пространства — 5 тыс. рублей. Ведомство предлагало его увеличить сразу на порядок — до 50 тыс. рублей.

Как рассказал Глеб Бабинцев, к настоящему времени Минтранс отказался от этой инициативы. Общественным организациям удалось убедить чиновников в том, что вначале нужно создать условия, позволяющие не нарушать установленные правила. Кроме того, необходимо развивать правовую культуру — на государственном уровне заниматься просвещением граждан по вопросам, связанным с беспилотниками.

По словам управляющего бюро «Адвокаты и бизнес» Сергея Ковбасюка, инициатива дать новые полномочия полиции и Нацгвардии выглядит закономерной и адекватной.

— Дроны из забавы превратились в средство наблюдения, транспортировки, а может быть, и шпионажа. Значит, регулировать эту сферу должны структуры с соответствующим опытом и спецификой, — подчеркнул Сергей Ковбасюк. — Кроме того, полиция и Нацгвардия отличаются мобильностью. Этот фактор является решающим в вопросах нарушения воздушного пространства.

Атака на российские военные объекты в Сирии произошла 6 января. Российские средства ПВО и РЭБ успешно перехватили все беспилотные летательные аппараты. После происшествия ряд органов власти, в частности ФСО России и Росгвардия, заявили о своей озабоченности по поводу несанкционированных полетов дронов над объектами, которые находятся под государственной охраной.