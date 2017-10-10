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Штраф за несанкционированный полет дрона поднимут в 10 раз

Проект изменений в КоАП разработан Минтрансом и проходит внутриведомственное согласование
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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Министерство транспорта России предложит ужесточить уровень ответственности граждан, нарушающих правила эксплуатации беспилотников. Соответствующий проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в настоящее время проходит внутриведомственное согласование. Сейчас максимальный штраф для граждан за нарушения правил использования воздушного пространства — 5 тыс. рублей. Предполагается, что он вырастет сразу на порядок — до 50 тыс. рублей. По мнению экспертов, это должно способствовать снижению числа нарушений в данной сфере.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтранса, ведомство завершает работу над проектом изменений в статьи 11.4 и 11.5 КоАП. Ответственность внешних пилотов беспилотников, как и членов летных экипажей обычных воздушных судов, регулируется именно этими статьями кодекса. В настоящее время документ проходит внутриведомственное согласование. Предложено ужесточить штрафные санкции за нарушение правил использования воздушного пространства.

Официально раскрывать детали в Минтрансе пока отказываются. Источник «Известий», участвующий в обсуждении, рассказал, что размер штрафа за нарушения планируется увеличить. Для граждан (к этой категории относятся любители квадрокоптеров и прочих беспилотников), имеющих право на использование воздушного пространства, он вырастет с 2–5 тыс. рублей до 20–50 тыс. рублей. Для должностных лиц (например, членов летных экипажей дронов, перевозящих грузы) — с 25–30 тыс. рублей до 100–150 тыс. рублей. Штраф для граждан, не имеющих право на использование воздушного пространства, может увеличиться с 3–5 тыс. до 30–50 тыс., а для должностных лиц — с 30–50 тыс. до 50–100 тыс. рублей.

Как подчеркнул источник, Минтранс стремится обеспечить безопасность пилотируемой авиации при внедрении беспилотников в общее воздушное пространство.

По словам управляющего бюро «Адвокаты и бизнес» Сергея Ковбасюка, сегодня нарушение правил использования воздушного пространства влечет весьма незначительное наказание. При этом суды при рассмотрении пообных дел, как правило, назначают минимальные штрафы.

— При динамичном развитии и появлении новых видов летательных аппаратов, безусловно, необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушных судов. Это должно способствовать снижению количества нарушений в данной сфере. Для граждан размер штрафа было бы целесообразно повысить в пять раз — до 25 тыс. рублей, — заявил «Известиям» Сергей Ковбасюк.

В настоящее время Минтранс разрабатывает единую концепцию развития беспилотных систем гражданского применения. Создается также система учета, обеспечивающая удаленную идентификацию и отслеживание каждого беспилотника. Собственники гражданских дронов со взлетной массой от 250 г до 30 кг со следующего года должны будут ставить эти аппараты на учет. Владельцам придется зарегистрироваться на электронном портале системы учета, получить опознавательный знак и закрепить его на корпусе беспилотника до начала полетов. Регистрировать дроны с максимальной взлетной массой до 250 г не потребуется.

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