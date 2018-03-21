Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США

Японский автоконцерн Toyota Motor частично остановил испытания своих беспилотных авто в США. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Испытания проводились на обычных шоссе в штатах Мичиган и Калифорния. Решение об их приостановке принято после сообщения о первом смертельном ДТП с участием беспилотного автомобиля Volvo компании Uber.

Как сообщает агентство, Toyota хочет снять напряжение и эмоциональное давление, которые могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных машинах для страховки.

Toyota Motor отрабатывает сейчас на дорогах США две системы –– полностью автоматическое вождение и управление машиной водителем с переключением на автоматику только в экстренных случаях. Полностью остановлены испытания первой системы.

18 марта стало известно, что 49-летняя велосипедистка Элейн Херцберг погибла при столкновении с автономным джипом в американском штате Аризона. В полиции заявили о вине в ДТП самой женщины, которая якобы нарушила правила дорожного движения и не была замечена ни камерами автомобиля, ни водителем внутри.