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Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США

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Фото: REUTERS/Aaron Josefczyk
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Американская полиция не нашла признаков вины беспилотного автомобиля

Uber в ДТП с гибелью велосипедистки. Об этом сообщила глава полиции города Темпл (штат Аризона) Сильвия Моир.

«Ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме - в автономном или с водителем - основываясь на том, как она (велосипедистка) выскочила из тени прямо на дорогу. Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом инциденте», –– цитирует ее газета San Francisco Chronicle.

По словам шефа полиции, ни камеры, ни человек, находившийся внутри авто, не заметили женщину на велосипеде. О том, что произошло ДТП стало понятно только после звука удара.

19 марта стало известно, что 49-летняя велосипедистка Элейн Херцберг погибла при столкновении с автономным джипом марки Volvo. При этом машина двигалась в зоне ограничения скорости в 35 миль в час со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч).

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания беспилотных автомобилей. Однако внедрение данных авто заключается в юридических сложностях, так как производители транспорта не хотят брать на себя ответственность за ДТП в результате отсутствия водителей.

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