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Почта Японии начала испытывать беспилотные машины для доставки посылок

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Почта Японии приступила к испытаниям на улицах в центре Токио беспилотных автомобилей, которые будут перевозить посылки, письма и прочую корреспонденцию.

Специально переделанный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту протяженностью в 2 км, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза», — сказал представитель Почты Японии.

По его словам, в беспилотной машине во время испытаний будет находиться водитель, который при необходимости может взять на себя управление.

В ходе испытаний беспилотный автомобиль должен подтвердить свою способность безопасно двигаться по крайне напряженным улицам большого города.

Ранее сообщалось, что посылки и письма «Почта России» будет доставлять адресатам с помощью беспилотных летательных квадрокоптеров. Аппараты будут использовать для доставки корреспонденции в труднодоступные районы страны, куда почти невозможно добраться наземным транспортом.

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