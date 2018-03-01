Почтальон в США отказалась доставлять почту нудистам из-за неловкости

Сотрудница почты в США отказалась доставлять почту жителям нудистского курорта Eden RV Resort во Флориде, поскольку чувствует себя некомфортно среди обнаженных тел. Об этом пишет сайт KGUN9.

Туристы из-за действий сотрудницы почты не получали почту в течение нескольких месяцев. Они беспокоятся, что могли пропустить важную корреспонденцию. Один из местных жителей даже заявил, что «существует девиз почтальона, и в нем нет ни слова о том, что нельзя ходить на нудистские курорты. Я оплачиваю услугу и рассчитываю ее получать», сообщает телеканал «360».

Жители курорта обратились в отделение почты, однако не смогли ничего добиться, поскольку в организации считают, что почтальон имеет право не доставлять почту в места, вызывающие у него дискомфорт.

Вместе с тем на главном здании почтовой службы США в Нью-Йорке значатся такие слова: «Ни снег, ни дождь, ни жар, ни ночная мгла не помешают этим почтальонам быстро обойти положенный маршрут». Они являются неофициальным девизом американской почты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что почтальон в Италии за восемь лет скопил дома полтонны чужих писем.