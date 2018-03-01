Прямой эфир

Почтальон в США отказалась доставлять почту нудистам из-за неловкости

0
Фото: Depositphotos.com/AntonioGravante
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница почты в США отказалась доставлять почту жителям нудистского курорта Eden RV Resort во Флориде, поскольку чувствует себя некомфортно среди обнаженных тел. Об этом пишет сайт KGUN9.

Туристы из-за действий сотрудницы почты не получали почту в течение нескольких месяцев. Они беспокоятся, что могли пропустить важную корреспонденцию. Один из местных жителей даже заявил, что «существует девиз почтальона, и в нем нет ни слова о том, что нельзя ходить на нудистские курорты. Я оплачиваю услугу и рассчитываю ее получать», сообщает телеканал «360».

Жители курорта обратились в отделение почты, однако не смогли ничего добиться, поскольку в организации считают, что почтальон имеет право не доставлять почту в места, вызывающие у него дискомфорт.

Вместе с тем на главном здании почтовой службы США в Нью-Йорке значатся такие слова: «Ни снег, ни дождь, ни жар, ни ночная мгла не помешают этим почтальонам быстро обойти положенный маршрут». Они являются неофициальным девизом американской почты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что почтальон в Италии за восемь лет скопил дома полтонны чужих писем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский почтальон стала лицом AliExpress в Китае
Томские женщины-почтальоны обезоружили грабителя в почтовом отделении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017