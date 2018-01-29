Почтальон в Италии за восемь лет скопил дома полтонны чужих писем

Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужие письма к себе домой.

Об этом сообщили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 коробок с маркировкой Почты Италии, направленных на утилизацию почтальоном, передает «РИА Новости».

В итоге полицейские обнаружили дома у 56-летнего мужчины 572 кг так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую почтальнон разместил в 43 коробках у себя в гараже.

В числе писем были банковские уведомления, рекламная продукция, справочники, счета, а также коммерческая корреспонденция.