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Почтальон в Италии за восемь лет скопил дома полтонны чужих писем

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Фото: Global Look Press
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Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужие письма к себе домой.

Об этом сообщили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 коробок с маркировкой Почты Италии, направленных на утилизацию почтальоном, передает «РИА Новости».

В итоге полицейские обнаружили дома у 56-летнего мужчины 572 кг так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую почтальнон разместил в 43 коробках у себя в гараже.

В числе писем были банковские уведомления, рекламная продукция, справочники, счета, а также коммерческая корреспонденция.

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