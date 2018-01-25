Никто не пострадал после стрельбы в отделении «Почты России» в Москве

Неизвестный устроил в четверг стрельбу в отделении «Почты России» на улице 26 Бакинских Комиссаров на юго-западе Москвы. Никто из клиентов и сотрудников отделения не пострадал в результате попытки разбойного нападения.

По информации пресс-службы столичного УМВД, нападавший, чье лицо было закрыто шарфом, требовал от сотрудников «Почты России» деньги. Получив отказ, он выстрелил вверх из неустановленного оружия, после чего скрылся. Налетчик ничего не сумел похитить.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Принимаются необходимые меры по задержанию подозреваемого в нападении.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что предприятию не был причинен ущерб, передает сетевое издание m24.ru.

После проведения следственных действий отделение возобновит работу в штатном режиме.